Resumo Allianz Cup

O primeiro dos três grandes entrou em campo na passada sexta e não foi para além de um empate em casa, no Estádio do Dragão. Os dragões defrontaram o Desportivo de Chaves num jogo marcado não só pelo empate a um golo, mas também pela expulsão de Sérgio Conceição ao intervalo. O treinador portista protestou, alegadamente, com o árbitro pelo pouco tempo de compensação dado por este, uma vez que, para o técnico, o a partida esteve parada durante muito tempo.

A equipa da casa foi a primeira a marcar por Hernâni. O extremo entrou em campo aos 72' e aos 75' marca o primeiro golo do jogo, levando amarelo a seguir, pois tirou a camisola no festejo. Porém a festa foi adiada e o Chaves arrancou mesmo a vitória aos azuis em brancos. Aos 83', os flavienses, marcaram a Vaná, por Eustáquio. Aboubakar ainda marca aos 95' depois de onze minutos em jogo, mas por ter inserido a bola na baliza do adversário com a mão, o golo foi anulado. O empate foi mesmo o resultado final.

No passado sábado foi a vez do clube da Luz receber o Rio Ave. Os lisboetas levaram a melhor e venceram os vila-condenses por 2-1. O primeiro golo surgiu de uma grande penalidade apontada por Salvio aos 21' depois de falta assinalada sobre Seferovic.

A equipa da casa não se ficou apenas por um golo e aos 50' faz o 2-0 com Rafa a meter na baliza um passe de Toto Salvio. No entanto, passados dez minutos o avançado emprestado pelo Nápoles à equipa do Norte faz o 2-1, tentando relançar a partida, mas sem sucesso e os encarnados conseguiram mesmo os três pontos.

O Sporting foi o último dos três grandes a entrar em campo e venceu os madeirenses do Marítimo por 3-1, em Alvalade. Este que foi o jogo inaugural do Grupo D com o segundo a acontecer esta segunda que põe frente a frente Estoril e Feirense.

O primeiro golo foi marcado por Raphinha aos 26' para depois aos 54' o então capitão no jogo, Bruno Fernandes, devido à ausência de Nani da convocatória, ter aumentado a distância com mais um golo por grande penalidade. Correa ainda tentou reduzir para os insulares aos 61', marcando o golo de honra, mas de nada serviu, pois Fernandes bisou e deitou por terra a esperança dos madeirenses aos 63'.

Neste momento os verdes e brancos estão em primeiro lugar do grupo D, com três pontos, Os portistas estão em terceiro do grupo C com um ponto e os vermelhos também com três pontos em primeiro lugar do grupo A.