Empate onde já se foi feliz

Os dragões tinham tudo para se manterem por cima no jogo logo aos 13' com uma grande penalidade assinalada e batida por Alex Telles para as mão do guarda-redes Farhmann que defendeu com a esquerda, após ter adivinhado o lado para o qual o brasileiro iria rematar.

O empate a zero aguentou-se até ao início da segunda parte, tempo em que aos 64', depois de um pontapé falhado por Herrera e numa recuperação de bola por parte do adversário, o visitado faz o primeiro golo da partida apontado por Embolo.

No entanto, dez minutos mais tarde, é a vez dos visitantes reporem a igualdade, novamente por grande penalidade, desta vez não desperdiçada por Otávio. Aos 89', Felipe quase que dava vantagem aos alemães com um autogolo, mas a bola saiu ao lado do poste da baliza do internacional espanhol Casillas que bateu neste jogo o recorde de presenças na liga milionária.

Na próxima jornada os campeões nacionais irão defrontar os campeões turcos, o Galatasaray, no dia 3 de outubro, às 20h, no Estádio do Dragão.