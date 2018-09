Regressa a Liga

A Liga NOS regressa este fim de semana depois da paragem para as seleções, Taça da Liga e jogos a meio da semana para as competições europeias. FC Porto, Benfica e Sporting têm de gerir esforços para superar estas alturas do calendário com jogos a meio da semana para se manterem na luta pelo título de campeão nacional e ao mesmo tempo fazerem boas exibições na Europa.

FC Porto

Os dragões empataram em casa do Shalke 04 esta terça-feira para a Liga dos Campões. A equipa de Sérgio Conceição prepara agora mais uma deslocação, desta vez para visitar o Vitória de Setúbal. Os dragões procuram a vitória em Setúbal para colocar pressão nos rivais que têm um ponto de vantagem sobre a equipa azul e branca.

Benfica

A equipa de Rui Vitória defronta esta quarta-feira o campeão alemão numa noite de Champions. O jogo frente ao Bayern de Munique é de grande dificuldade mas seria bom para a equipa da luz pontuar no primeiro jogo desta fase de grupos. Depois do jogo a meio da semana, as águias vão preparar o embate caseiro frente ao Desportivo das Aves, marcado para o próximo domingo.

Sporting

Os leões estreiam-se amanhã na Liga Europa, em casa frente ao Qarabag. A equipa de José Peseiro tem uma boa oportunidade para começar a campanha europeia da melhor forma. Poderá até fazer uma gestão de esforços visto que se aproxima um jogo de grande dificuldade no campeonato. O Sporting visita na próxima segunda-feira o SC Braga, naquele que, a par de Benfica, é um confronto dos atuais líderes na classificação.