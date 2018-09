Benfica estreia-se na Champions com uma derrota

O primeiro golo dos campeões alemães foi apontado pelo suspeito do costume. Lewandowki fez o 1-0, logo aos 10', mas com o português a interferir na jogada.

A equipa da casa tentou chegar várias vezes ao empate, mas sem sucesso. Aos 44' Cervi sofre uma falta na área e pede grande penalidade. O árbitro mandou seguir a partida, pois não entendeu que nesse mesmo lance houvesse falta de Kimmich sobre o argentino.

O segundo golo nasce dos pés do filho da casa. Renato marcou mesmo o segundo golo da sua nova equipa com uma jogada entre ele e James. O internacional português não festejou e ainda pediu desculpas aos adeptos por tê-lo feito, o que levou a uma salva de palmas por parte dos benfiquistas no estádio.

No restante tempo da partida, Neuer, disse presente e foi interveniente em várias defesas que iam garantindo a supremacia alemã no primeiro jogo da liga milionária. Foram 30 minutos de controlo dos visitantes após o golo, mas com algumas tentativas de recuperação do prejuízo provocado.

Vlachodimos foi peça chave para impedir mais golos. Robben e Ribéry pareciam inspirados na capital portuguesa e levaram o guarda-redes benfiquista a esforçar-se na defesa.

Na próxima jornada é a vez da equipa da Luz encontrar o AEK de Atenas, na Grécia, no dia 2 de outubro, às 20h.