FC Porto vence mas não surpreende

Os portistas inauguraram o marcador logo aos 17' com Vicent Aboubakar a empurrar a bola para dentro da baliza de Joel Pereira. Ao intervalo o resultado mantinha-se, mas com a equipa da casa a tentar subir no terreno.

Após os primeiros 45 minutos, os sadinos, subiram mesmo no terreno, obrigando o internacional espanhol Iker Casillas a grandes defesas, evitando o pior para a sua equipa. Valdu Té ainda fez o empate. No entanto, depois da consulta do VAR, Manuel Oliveira anulou o golo, pois entendeu que o jogador do Vitória ajeitou a bola com o braço antes do remate à baliza.

O segundo golo nasce do recém entrado no jogo Sérgio Oliveira que, aos 79', após falta assinalada, remata de longe para debaixo do corpo do guarda-redes da casa, batendo só no fim das redes.

Até aos 95' ainda houve hipóteses quer de um lado quer do outro. Aos 87' foi a vez de Corona de quase dar o terceiro golo aos visitantes, mas sem sucesso. Aos 89' ainda houve cartão amarelo para o guarda-redes portista por demora na reposição da bola em jogo.

Com esta vitória fora o clube da invicta sobe assim, à condição, ao primeiro lugar da liga com 12 pontos, enquanto os restantes clubes do pódio não entrarem em campo.