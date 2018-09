O jogo grande da jornada 5 coloca frente a frente arsenalistas e leões. Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador do SC Braga garantiu que apesar do grande mediatismo em redor da paritda, o seu grupo de trabalho encara o jogo como apenas mais um jogo.

"O mediatismo vê-se aqui na sala, há 15 dias só estava uma câmara. Se queremos ser grandes, temos de o ser todos os dias. E posso repetir: o SC Braga joga contra quem for, onde for, para ganhar. O jogo de amanhã é mediático, mas para mim a importância são os 3 pontos. E amanhã o adversário é o Sporting.", referindo que a sua equipa é "uma equipa que procura construir unidade, procura jogar num só corpo, pensar a mesma coisa ao mesmo tempo e superar os seus limites. A cada dia tentamos ser melhor e desafiar os nossos adversários, jogar com velocidade e qualidade, para ganhar de forma inteligente."

Abel Ferreira deixou também elogios a José Peseiro, treinador do Sporting, sem querer comentar se tem as mesmas condições que o técnico rival para lutar pelo título. " É um treinador competente, experiente, com muitos jogos em muitos países, que tem um leque de jogadores experientes, internacionais e uma equipa que permite ser um dos candidatos ao título. Se eu tenho? Podem responder vocês."

O treinador de 39 anos voltou a insistir na convicção que este se trata apenas de mais um jogo, entre equipas empatadas com 10 pontos. "Será um desafio extraordinário para nós, queremos proporcionar um bom espetáculo a quem assiste e chegar ao final com os três pontos, é isso que nos move, foi para isso que nos preparámos frente a uma equipa versátil, dinâmica e com intensidade. Estamos preparados, tivemos uma semana para o preparar o mais importante é sermos rigorosos e concentrados.", afirmou, falando depois nos desafios para a temporada. "O nosso foco não é nos ´ses´. O desafio é extraordinário e desafiante. temos de ser consistentes e desafiar os nossos recordes, ano passámos batemos todos e ficámos em quarto lugar Temos de olhar para dentro, superação individual. Temos de estar constantemente alerta para ganhar seja onde for e contra quem for. Com inteligência, reconhecendo a valia dos nossos adversários."

Por fim, o treinador português abordou uma questão relacionada com Aílton, reforço desta temporada que não tem sido utilizado nem aparecido nas convocatórias dos minhotos. "O futebol é simples, às vezes complicamos. Só podem jogar 11, só podem entrar 3. Há competição interna e uma luta boa entre o Sequeira e Ailton. Quem chega tem de mostrar e conquistar lugar. Eu não dou lugares, eles é que mostram que os podem ocupar. Neste momento o Sequeira está a aproveitar a oportunidade, o Ailton tem de estar sempre disponível para ajudar, tem de esperar e estar preparado para quando a oportunidade surgir."

O jogo entre SC Braga e Sporting está marcado para esta segunda-feira, com pontapé de saída agendado para as 20:15h.