Paulinho de regresso e Trincão também convocado

Com a receção aos leões aí à porta, Abel Ferreira divulgou este domingo a lista de convocados para o encontro que encerra a jornada 5 e que terá lugar na Pedreira, casa dos minhotos.

Na convocatória com 19 jogadores, destaque para o regresso de Paulinho, avançado dos guerreiros. O avançado de 25 anos, melhor marcador da equipa na época passada, estreia-se esta temporada em convocatórias oficiais depois da lesão ligamentar no tornozelo direito, contraída no último jogo de pré-época, diante do Newcastle.

João Palhinha, por estar emprestado pelo Sporting, fica de fora dos convocados e entra Trincão para o seu lugar. O campeão europeu sub-19 poderá realizar o primeiro jogo pela equipa principal do Braga.

De fora por lesão ficam Matheus, Raúl Silva, Xadas, Rosic e Ricardo Ferreira, que não poderão dar o seu contributo à equipa no jogo grande desta ronda do campeonato.

Eis a lista de convocados do SC Braga:

Guarda-redes: Tiago Sá e Marafona;

Defesas: Bruno Viana, Sequeira, Pablo Santos, Lucas e Marcelo Goiano;

Médios: Fransérgio, Claudemir, Fábio Martins, Esgaio, Eduardo, Trincão e João Novais;

Avançados: Murillo, Dyego Sousa, Ricardo Horta, Paulinho e Wilson Eduardo.