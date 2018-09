Liderança em jogo no Municipal de Braga

A ronda 5 do campeonato nacional irá despedir-se com um duelo entre dois dos líderes da prova à entrada para a nova jornada: Sporting de Braga e Sporting Clube de Portugal.

No Municipal de Braga irão defrontar-se duas equipas que estão a realizar um início de temporada positivo no panorama nacional, e que pretendem dar seguimento ao bom momento na liga.

Tantos os minhotos, como os leões, somam 10 pontos conquistados até agora na Liga NOS. Com os triunfos de FC Porto e Benfica, o vencedor do encontro retomaria aos postos da liderança, em igualdade pontual com as 'águias' e com mais um ponto que os dragões.

A partida está agendada para as 20h15 desta segunda-feira (24).

Noite de regressos...

No Minho, durante o Braga-Sporting, serão vários os jogadores que irão reencontrar a sua antiga equipa.

No emblema Minhoto, Ricardo Esgaio e Wilson Eduardo voltarão a encontrar-se com os leões, que têm atualmente nas suas fileiras os ex-arsenalistas André Pinto, Jefferson e Rodrigo Battaglia.

... e ausências

Por outro lado, serão várias as ausências de peso dos dois lados. Enquanto Abel Ferreira não poderá utilizar os lesionados Matheus, Raul Silva, Xadas, Rosic e Ricardo Ferreira, além de João Palhinha, por estar cedido pelos verde e brancos, José Peseiro não poderá contar nem com Bas Dost, nem com Jérémy Mathieu, ambos também devido a problemas físicos.

Estes são os futebolistas convocados pelas duas equipas para o encontro:

Sporting de Braga

Guarda-redes: Tiago Sá e Marafona.

Defesas: Bruno Viana, Sequeira, Pablo Santos, Lucas, Marcelo Goiano.

Médios: Fransérgio, Claudemir, Fábio Martins, Esgaio, Eduardo, Trincão, João Novais.

Avançados: Murillo, Dyego Sousa, Ricardo Horta, Paulinho e Wilson Eduardo.

Sporting

Guarda-redes: Renan, Luis Maximiano e Salin;

Defesas: Coates, Marcelo, Ristovski, Bruno Gaspar, André Pinto e Jefferson;

Médios: Petrovic, Battaglia, Bruno Fernandes, Acunã e Gudelj;

Avançados: Montero, Mané, Nani, Raphinha, Diaby, Jovane Cabral e Castaignos.