Benfica de visita a Chaves

São algumas as alterações de parte a parte. De fora, do lado do visitante, fica, sem qualquer dúvida, o ex-capitão Luisão que terminou ontem a carreira.

Segundo o site oficial dos vermelhos, de fora dos convocados, por lesão, irá ficar Krovinovic e Tyronne ainda a recuperar de cirurgia, Salvio e João Félix que tiveram que ser substituídos na última partida por mialgia na perna esquerda e entorse no tornozelo esquerdo, respetivamente.

Rui Vitória afirmou em conferência de imprensa que "o Benfica tem que ir ligado à corrente" para jogar de forma "intensa, convicta, alegre, e persistente, a colocar permanentes dificuldades táticas ao Chaves".

O técnico adiantou ainda que espera um adversário preparado para contrariar a sua equipa, "o Chaves vem de bons resultados e é uma equipa que está a absorver as ideias do novo treinador e com jogadores de qualidade".

Já os visitados de Daniel Ramos alinham sem Hugo Basto e Bressan, a recuperar de lesão, e Filipe Brigues, por opção. De regresso à lista está William que, "à partida", segundo o que o técnico avançou em conferência de imprensa, estará em forma para ir a jogo.

O treinador afirma que estão preparados, pois, segundo o mesmo "não acredito que haja facilidades para o Benfica, pois queremos fazer um bom resultado", acrescentando que é imperativo tirar partido "das características e mostrar a competência que a equipa tem vindo a demonstrar".

Os encarnados somam neste momento treze pontos e os transmontanos seis. Os dois medem forças esta quinta-feira, às 20:15, no estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira.