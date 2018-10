Benfica escorrega em Chaves

Num jogo em que não se via maneira de começar, os encarnados entraram melhor na partida com Rafa a adiantar-se no marcador e a marcar logo aos 3'.

Num momento em que o Chaves era mais ofensivo, os visitantes foram para o intervalo mesmo a vencer, histórico usual para a equipa de Rui Vitória.

Aos 75' foi a vez do internacional arménio Ghazaryan empatar e fazer o seu primeiro golo do encontro. O remate nasce de uma falta e é marcado de muito longe, mas de difícil defesa para o guardião Odysseas.

Rafa Silva bisou aos 85' e relançou a equipa para a frente do marcador, avizinhando-se um vitória benfiquista no municipal de Chaves. O lance foi confirmado pelo VAR, devido à posição de que parte o jogador, e validado por João Capela.

Chegados os 87' vem também a expulsão de Conti. O defesa foi implacável sobre João Teixeira e viu diretamente a cartolina vermelha.

Com os cinco minutos de compensação, os transmontanos, conseguiram mesmo dar assegurar o ponto que lhes tinha sido roubado por Rafa e o mesmo Ghazaryan bisou, garantindo mesmo o ponto em casa.