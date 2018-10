Dyego Sousa encontrou o ouro na ‘Pedreira’

Na noite desta segunda-feira, no fecho da quinta jornada da Liga NOS, o Sporting de Braga recebeu e venceu o Sporting Clube de Portugal, por 1-0. Dyego Sousa apontou, à passagem do minuto 67, o único golo do encontro.

A turma comandada por Abel Ferreira passou, assim, a somar 13 pontos na tabela classificativa do campeonato, do qual é líder, em igualdade pontual com o Benfica. Os leões, por seu lado, caíram para a quinta posição, com os mesmos 10 pontos que o Rio Ave e o Marítimo.

Os minhotos mostraram bastante intensidade nos minutos iniciais da partida, mas o conjunto orientado por José Peseiro não tardou em assumir a iniciativa. O problema era que, apesar de ter a bola, não a conseguia fazer chegar com regularidade à baliza contrária.

Na verdade, a primeira grande oportunidade de perigo nasceu nos pés dos jogadores do Braga. À passagem da meia hora, João Novais apareceu com espaço no corredor central, próximo da área verde e branca, e tentou a sorte, mas o esférico saiu escassos centímetros ao lado do poste direito de Romain Salin.

Pouco depois, Bruno Fernandes cobrou um livre indireto para a área bracarense, Nani ganhou no ar, cabeceou, e Tiago Sá realizou uma defesa de excelente nível, para evitar o golo do Sporting.

No segundo tempo, os leões revelaram-se mais perigosos. Bruno Fernandes e Raphinha, assim como o suplente utilizado Jovane Cabral, que foi lançado no jogo da sequência do golo minhoto, tiveram um par de ocasiões cada um. Os reflexos de Tiago Sá e, noutros casos, a falta pontaria, contudo, evitaram o golo verde e branco e deram o triunfo ao Braga.

A substituição que mudou tudo

Aos 62 minutos de jogo, Abel tirou Wilson Eduardo para colocar em campo Eduardo Teixeira. E o brasileiro não demorou muito em mostrar a sua influência.

Apenas cinco minutos após ser lançado no encontro, o médio ex-Estoril, assistiu o compatriota Dyego Sousa para o golo. Eduardo entrou muito bem na partida e realizou uma exibição de qualidade, coroada com o passe decisivo para o goleador da sua equipa, que finalizou com classe para garantir os três pontos.

O Sporting ainda reagiu ao golo sofrido, mas já não foi a tempo de evitar a derrota.