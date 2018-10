Segunda tentativa na Europa

Após o empate em Chaves, na quinta-feira, os encarnados preparam nova deslocação. Desta vez viajam até Atenas para defrontar o AEK na segunda jornada da fase de grupos da UEFA Champions League.

Depois de começar a campanha europeia com um derrota caseira frente ao Bayern, o Benfica procura vencer na Grécia para se lançarem na corrida por um lugar nos oitavos-de-final.

Rui Vitória tem vários jogadores a recuperar de lesão e, com a proximidade do clássico com o FC Porto, precisa de gerir os esforços da melhor maneira. Jardel saiu lesionado no jogo frente ao Chaves e falha os encontros frente ao AEK e FC Porto. Gabriel também saiu lesionado e está em dúvida para o jogo a contar para a Liga dos Campeões. João Félix, Krovinivic e Ferreyra são os restantes nomes no boletim clínico. Salvio está recuperado da lesão e pode ser escolhido por Rui Vitória para o jogo de terça-feira.