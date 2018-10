Leão de regresso aos triunfos

Na noite deste sábado, o Sporting recebeu e venceu o Marítimo por 2-0, em encontro válido pela 6ª jornada da Liga NOS.

A equipa comandada por José Peseiro garantiu a vitória ainda no primeiro tempo da partida, graças aos golos de Bruno Fernandes (aos 12 minutos de jogo) e Fredy Montero (aos 35’).

O internacional português – capitão na ausência de Nani, que não foi convocado por opção técnica – cobrou com sucesso uma grande penalidade, depois de falta cometida pelo guarda-redes Abedzadeh Amir sobre Raphinha, em zona proibida, para colocar os lisboetas em vantagem.

O avançado colombiano, por seu turno, aproveitou uma bola ‘perdida’ na área insular, na sequência de um livre indireto batido por Jovane Cabral, para, com um toque subtil, fazer o segundo dos leões e fixar o resultado final. Foi o primeiro golo de Montero na presente temporada.

Com este resultado, o Sporting passou a somar 13 pontos na tabela classificativa do campeonato português, onde ocupa a quarta posição. O conjunto verde e branco está, assim, a dois pontos do líder FC Porto, e a somente um do Benfica, segundo classificado. Na próxima jornada, vale destacar, há clássico entre águias e dragões.

O Marítimo, por seu lado, ocupa a sexta posição, com 10 pontos.