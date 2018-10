FC Porto recebe Galatasaray

O futebol europeu está de regresso ao Estádio do Dragão. Depois do empate no terro no Shalke 04, a equipa de Sérgio Conceição trabalha para que os três ponto em jogo esta quarta-feira fiquem no dragão.

O FC Porto vem de uma vitória caseira frente ao Tondela, a contar para o campeonato. Com esse resultado conjugado com o empate do Benfica em Chaves, os azuis e brancos assumiram a liderança do campeonato, à condição. (Em caso de vitória do Braga no terreno do Belenenses, o FC Porto desce para segundo lugar)

Sérgio Conceição vai ter de lidar com alguns problemas na frente de ataque. Aboubakar saiu lesionado no jogo frente ao Tondela e é baixa prolongada. Soares não está inscrito nas competições europeias. Sobram Marega, Adrián López e o jovem André Pereira. A gestão de esforços será importante visto que o jogo frente à equipa turca antecede o clássico no Estádio da Luz.

Em caso de vitória, os azuis e brancos assumem a liderança do grupo D.