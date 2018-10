Benfica faz reviravolta no resultado e vence na Grécia

Os encarnados entraram melhor no jogo e adiantaram-se no marcador logo aos 6' com Seferovic a validar o remate antecedido por Gedson para dentro da baliza, fazendo o 1-0.

9 minutos mais tarde, Girmaldo, cabeceia para dentro da baliza e concretiza o 2-0. Aos 15' já os lisboetas venciam em Atenas e já conseguiam respirar de alívio, pois estavam a 75 minutos de conseguirem os primeiros pontos na liga milionária.

Já no período de descontos, mesmo antes do intervalo, houve ainda tempo para a expulsão de Rúben Dias. O central benfiquista teve uma entrada feia sobre o adversário e o árbitro não teve dúvidas em aplicar o vermelho direto.

Após o descanso vieram os dois golos do adversário. Aos 53' e aos 63' Klonaridis empata a partida para a sua equipa e relança o jogo que assim se mantém até aos 75'.

Contudo, 11 minutos depois, Alfa Semedo pontapeia do "meio da rua" e acerta na baliza, festejando assim o terceiro para os encarnados. O 2-3 manteve-se até ao fim do jogo e os portugueses vieram da Grécia mesmo com os 3 pontos.

Fazendo as contas do grupo E, em primeiro lugar estão o Bayern e o Ajax com 4 pontos (visto que empatarem na noite desta terça, em Munique), de seguida vem o Benfica com 3 pontos e em quarto o AEK que ainda não pontuou nesta edição.