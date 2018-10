FC Porto vence turcos do Galatasaray

Nesta segunda jornada do grupo D a equipa portuguesa levou a melhor e conquistou mesmo os 3 pontos para juntar ao empate da primeira jornada frente ao Schalke 04.

Logo aos 2' um erro do central brasileiro Felipe permitiu o primeiro remate à baliza por parte do adversário, mas a baliza de Casillas estava segura.

Mas o verdadeiro perigo para os portistas nasceu ao minuto 13 com um golo quase certo, apenas evitado por Maxi Pereira que surgiu no momento certo e a cortar a bola para fora da pequena área.

Até ao intervalo assistiu-se a um jogo bastante equilibrado de ambas as partes com oportunidades de golo para os dois campeões nacionais.

Foram precisos apenas quatro minutos para Marega ser o herói do jogo. O maliano estava no sítio certo para cabecear para dentro da baliza adversária e fazer o 1-0.

Aos 84', o mesmo suspeito, aparece isolado na cara de Muslera, no entanto, não teve a mesma sorte e o resultado manteve-se igual. Uma nova tentativa de fazer mais um golo surgiu muito próximo do minuto 90, porém foi falhada pelo recém-entrado André Pereira.

O resultado final fixou-se mesmo no 1-0, garantindo aos portistas a igualdade no primeiro lugar do grupo, juntamente com os alemães do Schalke que também venceram os russos do Lokomotiv que ainda não pontuaram e estão em último lugar do grupo. O derrotado no Dragão surge em terceiro lugar com 3 pontos.

Na terceira jornada deste grupo, o FC Porto, desloca-se à Rússia para defrontar a equipa que está em último lugar, já no dia 24.