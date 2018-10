Na noite desta quinta-feira, o Sporting venceu, de forma dramática, o Vorskla Poltava, por 2-1, pela segunda jornada do grupo E da Liga Europa.

Em território ucraniano, os leões tiveram de sofrer - e de que maneira - para voltarem a Lisboa com os três pontos na bagagem. É que, chegados ao minuto 90, a equipa de José Peseiro ainda estava em desvantagem no marcador, tendo selado o triunfo nos instantes finais do encontro.

O Sporting que, note-se, esteve praticamente todo o jogo a correr atrás do resultado. Logo aos 10 minutos de jogo, o avançado Vladyslav Kulach aproveitou um erro de André Pinto para, com um remate colocado, inaugurar o marcador.

Substituições que valeram pontos

O conjunto português tentou reagir, mas só no segundo tempo, e depois de José Peseiro ter lançado Fredy Montero, Jovane Cabral e Raphinha no terreno de jogo, é que a equipa começou a mostrar qualidade para chegar, pelo menos, ao empate. Que só chegou em cima do apito final.

Aos 90', o colombiano recebeu com o peito uma bola que havia sido bombeada para a área por Jefferson, tirou um adversário do caminho com uma simulação e, de pé esquerdo, colocou a bola no fundo das redes à guarda de Bogdan Shust. Mas ainda houve tempo para mais.

Três minutos depois do limite regulamentário, foi a vez de Jovane Cabral fazer o gosto ao pé e dar mais uma vitória ao Sporting. O extremo leonino apareceu na área ucraniana e, assistido por Bruno Fernandes, atirou a contar e fixou o resultado final em 2-1.

Com mais esta vitória, arrancada a ferros, o Sporting mantém-se nos lugares cimeiros do grupo E, agora com 6 pontos, os mesmos que o Arsenal, com quem partilha a liderança. Nesta quinta-feira, os londrinos venceram por 3-0 na visita ao reduto do Qarabag, que, tal como o Vorskla Poltava, continua com zeros pontos conquistados nesta Liga Europa.

Na próxima jornada, que será disputada a 25 de outubro, os verde e brancos irão receber o Arsenal, ao passo que o Vorskla Poltava irá visitar o Qarabag.