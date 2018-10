Portugal vence a Polónia para a Liga das Nações

Os polacos adiantaram-se no marcador e logo aos 18' aumentam a vantagem por Piatek. No entanto, os portugueses não se deram logo por vencidos e na melhor oportunidade, neste caso aos 32', André Silva empata a partida e relança o jogo.

Ainda antes do intervalo, Glik, na tentativa de impedir Rafa de marcar o segundo, empurra mesmo a bola para dentro da baliza do seu compatriota e aos 43', marca o segundo para os visitantes.

A seleção das quinas vai então para o intervalo a vencer o adversário.

Com a segunda parte vêm mais dois golos: um para cada equipa. O primeiro a marcar foi Bernardo Silva, aos 52', fazendo o 1-3, e aos 77' foi a vez de Blaszczykowski, mas de nada valeu, uma vez que os atuais campeões europeus conseguiram aguentar o resultado até ao fim da partida.

Portugal soma assim 6 pontos, mais 5 do que a Itália e do que a Polónia que se defrontam no próximo domingo, 14 de outubro. Em caso de empate entre estas duas seleções, a equipa de Fernando Santos, pode mesmo marcar presença na "final four".