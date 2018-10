Os adversários dos três grandes na Taça de Portugal

Quis o sorteio que os encarnados se deslocassem à Sertã para defrontar o Sertanense para poder seguir em frente na prova. A data avançada pelo clube da casa é a de 18 de outubro, quinta-feira, às 20:45, mas ainda sem local definido.

Já os portistas, mantém-se no norte de Portugal, e vão visitar o Vila Real. Os transmontanos já revelaram a data e estes jogam na próxima sexta-feira, dia 19 de outubro, às 20:15, no Complexo Desportivo do Monte da Forca, cuja única coisa que terá de ser alterada é a iluminação, uma vez que precisa de um reforço.

Dos três grandes, os leões, são os que têm a menor deslocação. Os sportinguistas viajam até Loures para defrontar a equipa da cidade. O jogo já foi agendado para dia 20 de outubro, sábado, às 20:45. Contudo, segundo já foi avançado, a partida irá ser realizada em Alverca.