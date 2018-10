"Seremos uma equipa responsável, ambiciosa e humilde."

Os encarnados jogam esta quinta-feira a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O adversário é o Sertanense da Série C do Campeonato de Portugal. Com um jogo onde o Benfica é claramente favorito e na véspera de uma viagem à Holanda para defrontar o Ajax, Rui Vitória apresentou algumas surpresas na convocatória, entre as quais estão Pedro Amaral, Ferro e Jota.

Apesar disso o técnico encarnado diz que espera um Benfica ambicioso. "É a Taça de Portugal e estas eliminatórias dão ambição a todas as equipas, em particular às que jogam em níveis inferiores. É fundamental sermos responsáveis, ambiciosos e humildes, mas quanto a isso pouco ou nada se pode dizer em relação a minha equipa. Esta equipa do Sertanense tem qualidade, principalmente na frente, e apresenta-se num 4x3x3 bem trabalhado. Pelas palavras do treinador e das pessoas da Sertã percebe-se a motivação por jogarem contra o Benfica."

O jogo está marcado para esta quinta-feira, às 20h45 no Estádio Municipal de Coimbra.