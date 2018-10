Vitória encarnada com algumas caras novas

Sem grande dificuldade, o Benfica segue em frente na prova rainha depois da vitória nesta quinta-feira frente ao Sertanense, da Série C do Campeonato de Portugal. Rui Vitória apresentou algumas caras menos conhecidas no onze titular. Destaque para a titularidade de Svilar, Alfa Semedo, Yuri Ribeiro, Corchia e Jonas, que fez a sua estreia como titular esta época.

Apesar do domínio ao longo de todo o jogo, as águias só inauguraram o marcador à passagem do minuto 35, com Rafa a fuzilar a baliza adversária aproveitando um ressalto na grande área.

No início da segunda parte, Gedson Fernandes rematou de fora da área para o golo mais bonito da noite, colocando o Benfica a vencer por 2-0.

A 20 minutos do final do encontro, Jonas recebe a bola depois de uma boa investida ofenseiva de Yuri Ribeiro e fecha o resultado do encontro em 3-0.

Destaque para a estreia de Jota com a equipa principal do Benfica. Entrou no minuto 77 para o lugar de Jonas.