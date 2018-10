As águias jogam esta terça-feira na Holanda num jogo a contar para a 3ª jornada da fase de grupos da UEFA Champions League. Depois da estreia com derrota caseira e da vitória complicada em casa do AEK, Rui Vitória procura pontuar em casa do Ajax para continuar na luta pela chegada aos oitavos-de-final.

A principal preocupação de Rui Vitória está na defesa. Rúben Dias está castigado, Conti foi poupado no jogo da Taça de Portugal para não correr riscos, Jardel acaba de regressar de lesão e não está na sua melhor forma, Lema é outra hipótese. Ferro também faz parte da lista de convocados.

Consciente da dificuldade do jogo, Rui Vitória afirma que: Não estamos a pensar em estratégias para levar daqui um pontinho. Jogar para isso, não o faço. Não se ganhando, claro que é melhor o empate, mas vamos à procura de ganhar o jogo”

O jogo está marcado para esta terça-feira, às 20h em Amesterdão.