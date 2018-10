Gunners abatem Leão

O Sporting já sabe o que é perder na Liga Europa. Na noite desta quinta-feira, os leões receberam o Arsenal e foram derrotados por uma bola a zero, em encontro válido pela terceira jornada do grupo E da competição da UEFA.

O único golo da partida, que se disputou no Estádio José Alvalade, foi apontado por Danny Welbeck. À passagem do minuto 77, o avançado inglês apareceu com espaço na área leonina, na sequência de um erro clamoroso de Sebastián Coates e, com um remate cruzado e com potência, não deu hipóteses de defesa a Renan Ribeiro; estava feito o 1-0, resultado com que terminaria o duelo.

Com esta derrota - a primeira na presente edição da Liga Europa, o Sporting mantém-se na segunda posição do grupo E, com seis pontos, menos três que os gunners. No que toca às restantes equipas do grupo, o Vorskla, da Ucrânia, tem três, ao passo que o Qarabag, do Azerbaijão, continuam sem somar pontos na prova - o emblema do Leste Europeu venceu por 1-0 na visita ao território azeri.

Na próxima jornada, que se irá disputar a 8 de novembro, a turma de José Peseiro voltará a defrontar o Arsenal; dessa feita, no Emirates Stadium, em Londres.