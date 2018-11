Operação Varzim

Os poveiros são neste momento os líderes do grupo C e vão ao Dragão tentar derrotar o campeão nacional para reforçar a liderança no segundo jogo da competição.

Os portistas empataram o primeiro jogo frente ao Desportivo de Chaves e o Varzim derrotou o Belenenses no norte do país.

São 28 os convocados ao serviço do Sérgio Conceição e apenas Aboubakar ficará de fora. Haverá algumas alterações e o técnico dará oportunidade a quem não joga com tanta regularidade, mas afirma que têm "a responsabilidade de ganhar independentemente de quem jogar" e confirma a confiança que confere à sua equipa, "há muito profissionalismo e ambição e isso deixa-me tranquilo".

Já o visitante não contará nem com Nelsinho nem com Jeferson devido a lesão, mas Nuno Capucho, não está preocupado e pensa na vitória, "o plantel tem 27 jogadores aptos, [...] motivados para entrar no Dragão e divertirem-se porque assim terão mais facilidades de poderem [..] tornar-se superiores", rematando que só a vitória lhe interessa, "sou um sonhador".

Os dois antigos companheiros de equipa defrontar-se-ão no fim da tarde desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, às 19h.