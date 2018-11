SC Braga x Nacional: mão cheia de golos

Os arsenalistas receberam e bateram o Nacional esta terça-feira num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A equipa da casa dominou o encontro do início ao fim, criando inúmeras oportunidades de finalização.

O primeiro golo surgiu logo aos 5 minutos de jogo, apontado por Dyego Sousa. A avalanche de futebol do SC Braga na primeira parte acabou com um 4-o ao intervalo. No início da segunda parte a equipa da casa voltou a marcar, fixando o marcador no 5-0 final. Com um bis de Dyego Sousa e outro de Paulinho mais o belo golo de Nuno Sequeira, o SC Braga regressa às vitórias.

Na última jornada nesta fase de grupos o SC Braga defronta o Vitória de Setúbal e o Nacional vai medir forças com o Tondela.