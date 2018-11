FC Porto vence o Varzim

A equipa da segunda liga começou mesmo a vencer o adversário aos 30' com um golo de Jonathan Toto que encheu de esperança a sua equipa e o técnico Nuno Capucho de uma possível vitória fora.

No entanto, ainda antes de cair o pano da primeira parte, aos 42', Baozer, estabelece o empate para os portistas e leva assim o resultado para o intervalo.

Sérgio Conceição viu-se obrigado a mexer na equipa que foi para a partida sem a maioria dos titulares habituais e chamou Corona, Soares e Oliver para as alterações.

Com a segunda parte vieram mais quatro golos: 3 para o clube da Invicta e 1 para a formação de Capucho.

O primeiro, aos 73', por Tiquinho Soares e o segundo, já do adversário, 2 minutos depois, aos 75', com Haman a relançar a sua equipa e a afirmar a intenção na luta pela partida, mas Payne, aos 81', com um autogolo, oferece o terceiro aos tripeiros.

Contudo, aos 86', André Pereira, finaliza o resultado com o 4º golo e resolve o jogo para a sua equipa.