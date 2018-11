Derrota, lenços brancos... e chicotada psicológica

Noite atribulada em Alvalade, aquela que se viveu nesta quarta-feira. Em encontro da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga, o Sporting, campeão em título da prova, foi derrotado por 2-1, no seu próprio estádio, pelo Estoril, da segunda divisão.

O emblema verde e branco até entrou bem na partida, inaugurando o marcador logo aos 9 minutos de jogo, graças a um golo do brasileiro Wendel, o seu primeiro de leão ao peito. O conjunto da Linha de Cascais, contudo, conseguiu dar a volta; um tento de Sandro Lima, aos 71', e um auto-golo de André Pinto, aos 82', confirmaram a reviravolta no marcador e o triunfo estorilista.

O resultado deixa o Sporting na segunda posição do grupo, com três pontos, os mesmos que o Estoril e menos três que o líder Feirense, seu adversário na próxima jornada. Vale lembrar que apenas o primeiro classificado será apurado para as meias-finais da competição.

No final do duelo, foram muitos os adeptos verde e brancos que se fizeram ouvir em Alvalade, com muitos insultos e lenços brancos para o treinador José Peseiro, que acabou mesmo por ser demitido do cargo pela direção leonina.

O clube ainda não tornou oficial a saída do técnico, mas a imprensa desportiva portuguesa está, desde a última madrugada, a dar como certo o despedimento de Peseiro, que não gerou consenso nesta sua segunda passagem por Alvalade.