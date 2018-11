Viagem até à Madeira para reforçar primeiro lugar

Os dragões defrontam os insulares com todo o plantel apto, tirando Vicent Aboubakar, que continua entregue aos cuidados do departamento médico do clube.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida Sérgio Conceição, admite a fragilidade do adversário, mas desconfia do mesmo. Segundo adianta, "as equipas com alguma dificuldade na tabela galvanizam-se sempre contra os "grandes"", mostrando-se um pouco desconfiado quanto aos maus resultados dos insulares.

Já quanto à qualidade dos jogadores adversários o técnico afirma que há muito qualidade individual. No entanto, conta com as alterações face à equipa do ano passado, "o jogo vai ser difícil na mesma".

"O campeonato está mais competitivo e é difícil conquistar três pontos", comentou Conceição quanto à diferença de 2 pontos entre os cinco primeiros classificados, reforçando que "o campeão e o vice-campeão não vão acabar com a pontuação tão alta como em anos passados".

Os dois defrontam-se este sábado no Estádio dos Barreiros, às 18h.