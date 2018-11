Dragões no primeiro lugar

70 minutos, foi o tempo que a equipa da casa aguentou sem sofrer golos, tendo em conta que Marega já tinha falhado uma grande penalidade aos 65' defendida pelo iraniano Amir.

Com uma primeira parte dominada pela equipa do continente, o Marítimo não virou as costas ao jogo e jogou em linhas muito juntas, impedindo o adversário de criar desequilíbrios de maior.

A maior surpresa da noite foi Oliver. O espanhol conquistou no último jogo a confiança do técnico azul e branco e voltou a jogo, mas desta vez a titular, estando presente quer no ataque quer na defensiva.

Otávio entrou e marcou após 3 minutos em campo. Estava feito o primeiro dos portistas e faltavam apenas mais 3' para Marega fazer o segundo. O maliano mostrou que era capaz de bem melhor após falhar o que poderia ser o primeiro golo da partida e atirou a bola para a baliza de Amir.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão do capitão Danny aos 82'. O ex-Zenit deu uma cotovelada em Otávio e Carlos Xistra não teve qualquer dúvida em mostrar o cartão vermelho.

Com este resultado, o Marítimo é 12º com 10 pontos, podendo ser ultrapassado por Feirense (9 pontos) e Boavista (8 pontos) em caso de vitória de ambos.

Já o FC Porto fica líder isolado com 21 pontos até ao jogo do SC Braga no domingo frente ao Vitória de Setúbal, na Pedreira.