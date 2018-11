Tudo ou nada

Depois de uma série muito negativa de 3 derrotas consecutivas, o Benfica vai procurar reverter a situação no Estádio da Luz, frente ao Ajax. A derrota nos descontos na Holanda foi o duro golpe na moral dos encarnados que somaram, de seguida, derrotas com o Belenenses e com o Moreirense.

Rui Vitória prepara a equipa para reverter a situação menos positiva que a equipa atravessa. O técnico encarnado apela à união de todos os benfiquistas para que o adversário “sinta o peso do Benfica.” Rui Vitória diz que há “confiança no trabalho que tem sido feito e confiança na reação.”

O regresso de Krovinovic aos convocados é a grande novidade na lista que Rui Vitória escolheu para o embate europeu.

É esperada uma boa casa na Luz para este encontro que pode ditar o final da má fase do Benfica ou, para algumas pessoas, o final da era Rui Vitória no Benfica.