Insuficiente 

Os encarnados receberam esta quarta-feira o Ajax num jogo de grande importância para as aspirações de ambas equipas na UEFA Champions League. O Benfica adiantou-se no marcador à meia hora de jogo, com um golo de Jonas.

O avançado brasileiro e Salvio saíram lesionados no início da segunda parte e deram lugar a Seferovic e Rafa, respetivamente.

O Ajax acabou por chegar ao golo na passagem do minuto 61, com alguma fortuna, por parte de Tadic. Apesar das tentativas o Benfica não consegui chegar ao golo da vitória. Gabriel teve uma oportunidade escandalosa no último lance do encontro mas permitiu a defesa do guarda-redes do Ajax.

Com este resultado e sabendo que o Bayern venceu na receção ao AEK, as contas do grupo E estão da seguinte forma: Bayern 10 - pontos; Ajax - 8 pontos; Benfica - 4 pontos; AEK - 0 pontos