O jogo para o primeiro lugar

Os azuis e brancos e os arsenalistas entram em campo este sábado à noite para decidir o que já dura há algumas semanas: o primeiro lugar do campeonato português.

Tanto a equipa do Porto como a do minho, têm 21 pontos em 9 partidas disputadas e somam os primeiros sete vitórias, zero empates e duas derrotas. Já os segundos, seis vitórias e dois empates. A diferença na classificação está nos golos marcados e sofridos: 20-6 e 19-9.

Aboubakar continua de fora das contas do clube da invicta, mas Fabiano já voltou aos treinos, mesmo que de forma mais condicionada.

Na antevisão do jogo, ambos os técnicos afirmaram que estão à espera de um bom jogo e não pouparam elogios ao adversáro.

Abel Ferreira espera ir ao Dragão defrontar "o melhor FC Porto da época", traçando que o objetivo da sua equipa é "de ser melhores do que na época passada e isso passa por desafiar os melhores", incluindo o adversário nesse lote.

O treinador minhoto, após o elogio de Sérgio Conceição de que o "SC Braga é um dos candidatos ao título", avança que "o objetivo é ficar entre os quatro primeiros", acrescentando ainda que "vamos lutar e ver até onde é que somos capazes".

Já o técnico portista, ainda sobre a temática de candidatos ao título, comentou que "o Braga permite dizer que é o quarto grande, mas este ano estão a fazer um trajeto interessante", dizendo depois então que era um dos favoritos ao mesmo.

Contudo, quando questionado sobre a tática que o rival poderá apresentar, responde que não saberá como irá ser, mas determina que a sua equipa vai fazer o seu jogo "para conquistar os três pontos".

O desanso entre os jogos também foi tema de conversa e este confessa que nao percebe o porquê dos três grandes não poderem jogar no domingo, mas que a turma "tem a obrigação e a responsabilidade de não pensar em nada que possa depois servir de desculpa para um resultado negativo".

A equipa de Braga não ganha em terreno azul e branco desde 2005 e terá a oportunidade de o fazer na 10ª jornada do campeonato que irá ser disputada este sábado, às 20:30.