Bas Dost tinha as 'Chaves' da vitória

O Sporting recebeu e venceu, na noite deste domingo, o Desportivo de Chaves, por 2-1, em encontro válido pela 10ª jornada da Liga NOS.

Depois da derrota do Sporting de Braga no Dragão, os leões, no último jogo em que foram orientados pelo treinador interino Tiago Fernandes, conquistaram os três pontos para se isolarem na segunda posição do campeonato, com 22 pontos conquistados. E bem podem agradecer a Bas Dost.

O avançado holandês, que teve um início de temporada complicado, devido a problemas físicos, não só abriu o marcador ainda na primeira parte, aos 23 minutos - cabeceamento colocado após cruzamento de Marcos Acuña -, como resolveu o encontro quando parecia que iria persistir o empate - aos 86', sofreu e converteu o penálti que deu a vitória as verde e brancos.

Pelo meio, aos 81', o brasileiro Niltinho, que havia começado o jogo como suplente, marcou um autêntico golaço para, então, empatar o marcador - um tento que, porém, se revelou insuficiente para as aspirações da equipa de Cláudio Ramos.

O próximo encontro do Sporting, diante do Lusitano Futebol Clube, de Viseu, para a Taça de Portugal, já terá o novo treinador, o holandês Marcel Keizer, no banco.