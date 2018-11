As estrelas mais jovens

Na quinta-feira passada Rui Jorge divulgou a lista dos 23 convocados para os jogos a contar para o play-off de acesso ao Europeu 2019.

A lista completa dos convocados é:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Joel Pereira (Vitória FC).

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Fernando Fonseca (FC Porto), Ferro (SL Benfica), Ivanildo Fernandes (Moreirense), Jorge Fernandes (Tondela), Pedro Amaral (SL Benfica) e Yuri Ribeiro (SL Benfica).

Médios: André Horta (Los Angeles FC), Bruno Costa (FC Porto), Gedson Fernandes (SL Benfica), João Carvalho (Nottingham), João Félix (SL Benfica), Pereira Lage (Clermont Foot), Pêpê (Vitória SC) e Stephen Eustáquio (GD Chaves).

Avançados: Diogo Gonçalves (Nottingham), Diogo Jota (Wolverhampton), Heriberto Tavares (Moreirense), Jota (SL Benfica) e Rafael Leão (Lille).

No entanto, já foram efectuadas algumas alterações. O avançado dos encarnados, Jota, foi dispensado pelo departamento médico da seleção e em seu lugar foi Xadas do SC Braga. Também Ivanildo foi substituído devido a lesão por Pedro Pereira, do Génova.

Mas sem dúvida que a grande surpresa foi a convocatória de Rafael Leão. O avançado do Lille já começou a jogar em França, fazendo o jogo inaugural no dia 30 de setembro. É assim o regresso daquele que no ano passado era considerado uma das jovens promessas, o que levou os franceses a aproveitarem a rescisão unilateral com o Sporting devido às agressões em Alcochete para o resgatarem.

O guardião João Virgínia de apenas 19 anos trocou este ano o Arsenal pelo Everton onde compete com Pickford e Stekelenburg pela baliza da equipa do português Marco Silva. O jovem foi chamado por Rui Jorge para mostrar o que vale.

O outro guardião é também já uma aposta no seu clube. O FC Porto já garantiu Diogo Costa por mais 4 épocas. O jovem de apenas 19 anos já conquistou o lugar na equipa B do clube e daí venceu a Premier League International Cup e na seleção nacional o título europeu sub-17 e sub-19.

Diogo Gonçalves foi este ano emprestado pelos encarnados ao Nottingham, mas com opção de compra. O avançado avançou em entrevista que gostaria de ver o seu vínculo com os ingleses em definitivo.

Gedson Fernandes é outra aposta do clube lisboeta. O jovem de 19 anos começou a integrar a equipa principal e participou em praticamente todos os jogos de vermelho e branco. Apesar de nunca ter sido chamado à sub-21, tendo passado logo à principal, Rui Jorge explica que a sua convocatória se resume ao facto da prioridade ser sempre a equipa principal, mas que desta vez terá a oportunidade de ajudar os mais novos.

O defesa Diogo Leite é outro nome grande nesta equipa de miúdos. O jogador do FC Porto renovou o contrato até 2023, após 10 anos de dragão ao peito e com uma cláusula fixada nos 40 milhões de euros. Na época 2018/2019 já fez três jogos pela equipa principal e quatro pela equipa B.

Xadas chegou a ser apontado ao Mónaco, no entanto uma lesão impediu a transferência do médio para o campeonato francês. Neste momento fez o seu primeiro jogo pelos arsenalistas frente ao FC Porto depois de dois meses de ausência. Na época passada fez 34 jogo pela equipa principal e foi uma das revelações da Liga.