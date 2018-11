Operação Itália

Portugal vai defrontar os italianos para tentar garantir a passagem em primeiro lugar do grupo 3 da competição e já conta com 6 pontos enquanto o adversário com 4.

A seleção das quinas tem duas baixas de peso, uma vez que os capitães Cristiano Ronaldo e Pepe ficaram de fora. Ronaldo porque foi dispensado pelo selecionador e Pepe porque viu o segundo amarelo no jogo frente à Polónia. Assim, José Fonte poderá ser a companhia de Rúben Dias, titular nos últimos jogos.

Quanto aos 11 prováveis, a equipa nacional deverá ainda apresentar-se com Rui Patrício na baliza, depois João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Rúben Neves, William, Pizzi, André Silva, Bernardo Silva e o outro lugar será disputado entre Gonçalo Guedes, Rafa e Bruma.

Depois de ter ficado de fora do campeonato do Mundo, a Itália, tenta uma renovação e quer mostrá-la na Liga das Nações. Sem nome de tanta relevância como outrora, vão tentar surpreender nesta competição.

Os dois países têm encontro marcado para este sábado, às 19:45, em Milão.