Sub-21 mais perto do Euro

Portugal ganhou pela vantagem miníma em Zabrze e está a um ponto do apuramento.

O golo da partida foi apontado pelo avançado do Wolverhampton, Diogo Jota aos 30', com assistência do médio benfiquista, João Félix que esteve bastante envolvido nos ataques portugueses à baliza polaca.

A equipa de Rui Jorge alinhou de início com Joel Pereira, Diogo Gonçalves, Ivanildo Fernandes, Diogo Leite, Yuri Ribeiro, Stephen Eustáquio, André Horta, Gedson Fernandes, João Carvalho, João Félix e Diogo Jota.

Na segunda parte ainda entram Heriberto, aos 65', para a saída de Jota, Rafael Leão, aos 75', para render João Félix e aos 86' a última alteração do selecionador português para fazer sair André Horta e para a entrada de Bruno Costa.

A segunda mão do play-off vai ser jogada na próxima terça frente ao mesmo adversário, às 17, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves. Relembre-se que a seleção das quinas apenas necessita de um ponto e o empate é suficiente para o apuramento.