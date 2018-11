Fernando Santos salientou a importância do apuramento e admitiu que “esta equipa ainda tem muito para crescer”. O selecionador nacional falou sobre as dificuldades sentidas na primeira parte e na forma como foram resolvidas ao intervalo. “Foi mais sofrido do que esperava. Na primeira parte sentimos muitas dificuldades, na segunda adaptámo-nos bem.”

Também os jogadores da seleção mostraram o contentamento pela qualificação. Rui Patrício, capitão na ausência de Ronaldo e Pepe, disse que “não foi um grande jogo mas conseguimos o que queríamos.”

Rúben Dias destacou o espírito de equipa dizendo que “nos momentos em que o aperto é maior, é necessário ter essa vontade extra.”

João Mário e Mário Rui mencionaram o nome de Cristiano Ronaldo nas suas declarações. O jogador do Inter de Milão espara “contar com Ronaldo para a final four.”