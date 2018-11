Cumprir calendário

No passado sábado Portugal empatou a zero com a Itália e garantiu a presença e a organização da final four da primeira edição da Liga das Nações. Falta agora cumprir o último jogo do terceiro grupo da Liga A. Portugal e Polónia medem forças no Estádio D. Afonso Henriques num jogo com pouca importância pois os lugares na classificação já estão definidos. Nem uma vitória da Polónia evita a sua descida para a Liga B nesta nova competição da UEFA.

Mário Rui e Rúben Neves foram dispensados por Fernando Santos. Os dois jogadores viram amarelo no encontro frente à Itália e não poderiam defrontar a Polónia por isso abandonara o trabalho na seleção mais cedo.

O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 19h45.