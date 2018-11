Missão (quase) impossível 

Só a vitória em casa da equipa bávara permite às águias continuar a sonhar com a passagem à próxima fase. Desafio complicado para Rui Vitória e para os seus jogadores que até agora somam 4 pontos nesta fase de grupos. Ambas equipas estão numa fase complicada da temporada e procuram na Champions League um ponto de viragem nos resultados.

Salvio é baixa na equipa encarnada. O argentino poderá ter de parar durante algumas semanas devido a um problema na parede abdominal. Rafa é o mais forte candidato a entrar para o 11 inicial.

O Benfica terá também olhos postos no outro jogo do grupo. Caso o Ajax vença no terreno do AEK, só um milagre poderia permitir a sua continuidade na UEFA Champions League.

Bayern de Munique x Benfica está marcado para esta terça-feira, às 20h00.