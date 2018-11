FC Porto a um ponto dos oitavos

Os oitavos estão à distância de um ponto e a equipa portuguesa quer segurar a passagem já esta quarta-feira na cidade do Porto.

Os portistas ocupam a primeira posição do grupo D com 10 pontos e o Schalke é segundo, com menos dois pontos. De lembrar que nenhuma das equipas perdeu ainda qualquer jogo nesta fase da prova.

Só a vitória intressa aos portugueses, tendo em conta que ao conquistarem os 3 pontos o Schalke não consegue aproximar-se mais da liderança e os azuis e brancos terminam mesmo a fase de grupos em primeiro lugar.

O técnico portista não poderá contar com Aboubakar, que continua a recuperar de lesão, e com "Tiquinho" Soares e Mbempa, que não foram inscritos na competição.

Na antevisão feita esta terça-feira, admite que "(Schalke) É uma equipa muito forte (...) que cria muitas dificuldades às equipas. Sabe o que quer, objetiva no jogo".

Acrescenta ainda que "vamos ter o jogo mais difícil da fase de grupo", mas concluí que "se formos iguais a nós próprios, teremos todas as possibilidades de conseguir os três pontos".

A equipa de Sérgio Conceição, a nível nacional, é primeiro no cameonato com 24 pontos e vem de 8 vitórias consecutivas nas diversas competições que disputa.

Os alemães chegam a Portugal numa situação algo fragilizada, tendo em conta que são 14º na Bundesliga com apenas 13 pontos. No entanto, os três últimos foram conquistados na última jornada na goleada por 5-2, frente ao Nuremberga.

O nome do árbitro escolhido pela UEFA para esta partida foi divulgado esta segunda e vai ser o romeno Ovidiu Hategan.

O apito inicial vai ser dado esta quarta-feira, às 20h, no Estádio do Dragão, no Porto