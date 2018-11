Derrota pesada no adeus à Champions

Rui Vitória apresentou um Benfica em 4-3-3 com Jonas a ponta-de-lança. Seferovic ficou no banco. A resistência das águias à superioridade do Bayern só durou 13 minutos. Robben, no seu movimento característico de trazer a bola para o meio e rematar, acabou por abrir o marcador com um belo golo. Da mesma forma que ao minuto 30. Jogada idêntica e outro golaço do holandês.

Ainda na primeira parte o polaco Lewandowski colocou o marcador em 3-0 com um golo de cabeça.

Para a segunda parte Rui Vitória lançou Gedson no lugar de Pizzi e o jovem médio só precisou de um minuto para marcar. Após uma combinação com Jonas, o número 83 dos encarnados ficou sozinho na cara de Neuer e reduziu a diferença para 3-1.

No entanto a esperança acabou com o 4-1 de Lewandowski ao minuto 51 e, mais tarde, com o golo de Ribéry aos 76 colocando o resultado final em 5-1.

Com este resultado, Bayern de Munique e Ajax seguem para os oitavos-de-final da Champions, decidindo a primeira posição na próxima jornada. À falta da receção ao AEK, as águias têm garantida a presença na Liga Europa.