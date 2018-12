Rui Vitória fica

O presidente do SL Benfica falou em conferência de imprensa esta quinta-feira para garantir a continuação do técnico encarnado, confirmando que a sua saída esteve mesmo em cima da mesa.

Vieira contestou o que a comunicação social adiantou nas últimas semanas acerca da saída do técnico, mas, para justificar a sua continuação, acrescentou que "para o projeto do Benfica, é importante que Rui Vitória continue".

No entanto, aquando da sua reunião com o treinador na manhã seguinte à sua noite de reflexão no Seixal, admitiu que Vitória lhe disse que caso tivesse que vir embora do clube não quereria indemnização e que "nunca seria um problema para o Benfica".

Quanto à chamada de Jorge Jesus para voltar a comandar a equipa da Luz, o presidente deixa claro que "nunca foi contactado para ser treinador", apesar de afirmar que ninguém o pode proibir de falar com ele.

Continuando a defender o ex-técnico do Vitória de Guimarães, desabafou que "há uma grande injustiça em relação ao Rui Vitória. Em dois anos conquistou seis títulos, foi campeão com o máximo de pontos, chegou aos quartos-de-final da Champions". Mantendo a premissa que por este "será o treinador até ao final do contrato".