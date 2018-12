Segunda parte "à Benfica"

Depois de uma semana muito complicada para o clube da luz, a equipa respondeu com uma goleada na receção ao Feirense. Os assobios dos adeptos foram substituídos pelos aplausos no final do jogo pela boa exibição da equipa, especialmente na segunda parte.

Apesar da superioridade encarnada, a primeira parte acabou da mesma forma que começou. O Benfica dominou a posse de bola e a iniciativa do jogo mas não consegui criar ocasiões claras de golo.

Na segunda parte a história foi diferente. O golo de Jonas no minuto 49 quebrou o gelo e a partir daí as águias mostraram uma avalanche de futebol.

Um auto-golo de Bruno Nascimento e os golos de Rafa e Seferovic, já nos últimos minutos, colocaram o marcador nos 4-0 finais.

Com este resultado é esperado que a equipa do Benfica recupere a confiança que não tem demostrado nos últimos tempos e que isso permita terminar com a fase menos positiva.