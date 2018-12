Paços volta à Luz

O duelo do Grupo A vai colocar frente a frente águias e castores onde em jogo estão os 3 pontos necessários aos últimos para ascender ao segundo lugar ocupado neste momento pela equipa lisboeta que está a um ponto do líder, o Desportivo das Aves.

Rui Vitória assumiu na antevisão que respeita e admira muito o técnico adversário uma vez que "constrói equipas difíceis de bater", garantido que vão encontrar um "Paços a querer dificultar a vida".

O técnico do SL Benfica avançou que ao chamar sete jogadores da formação não significa que irão ser chamados a jogo e que é uma coisa "normal", garantindo ainda que os seus jogadores estão concentrados na competição.

Já Vítor Oliveira assume que sabe que o adversário vai estar "fortemente motivados" e "que querem dar uma resposta positiva". No entanto, avisa que "os jogadores do Paços também quererão dar uma resposta positiva".

Quanto aos jogadores a serem lançados, apenas se confirma que do lado dos pacensses, apenas Andrezinho é garantdo na tiularidade no Estádio da Luz.

Neste momento, a equipa da capital do móvel, é líder da II Liga com 24 pontos e a equipa da capital é quarto com 23 pontos.

As duas equipas defrontam-se esta quarta-feira, às 20:15, em Lisboa.