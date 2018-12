Benfica vence Paços na Luz

Seferovic e João Félix foram os homens chamados por Vitórias responsáveis pelo triunfo sobre o adversário e pelo quase apuramento à fase seguinte da prova.

O suiço, aos 11 minutos, e o português, aos 45, apontaram os únicos dois golos do jogo que estava em atraso do Grupo A da competição. Com este efeito, as águias, ascendem ao primeiro luga com seis pontos, seguidos do Desportivo das Aves com quatro.

Num jogo marcado pelas alterações da equipa da primeira divisão, apesar de manter as primeiras opções na defesa, e pela sua qualidade em detrimento do líder a segunda liga de futebol, que também optou por se apresentar com jogadores pouco utilizados.

O próximo jogo dos encarnados será contra a equipa de Vila das Aves a 28 de dezembro e o empate será suficiente para que sigam em frente na Allianz Cup rumo à final four que irá realizar-se em Braga entre os dias 22 e 23 de janeiro.