Jorge Jesus acusa Bruno de Carvalho: "Mentiu em tribunal"

Continua a polémica em torno do violento ataque de que foi alvo a Academia de Alcochete, no passado mês de maio. A imprensa nacional tornou público o depoimento do antigo presidente do Sporting após ter sido detido, por suposto envolvimento na invasão ao centro de treinos verde e branco. Jorge Jesus, então treinador do clube, não tardou a reagir, acusando o dirigente de mentir.

Em tribunal, BdC garantiu que foi JJ a alterar a hora do treino desse fatídico 15 de maio, que acabou, mais tarde, por levar ao afastamento de Bruno de Carvalho da direção do emblema de Alvalade.

O antigo treinador leonino, porém, garantiu que quem mudou o horário da sessão foi, precisamente, o então presidente do Sporting.

"Bruno de Carvalho mentiu em tribunal. O treino foi alterado das 10h da manhã para as 16h, porque ele disse que precisava de tempo para que fosse criada a nota de culpa para suspender a equipa técnica", afirmou Jesus, em recente entrevista ao 'Correio da Manhã'.