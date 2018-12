Reviravolta e reforço da liderança 

Na abertura da jornada 12, os dragões golearam o Portimonense por 4-1. A equipa de Sérgio Conceição entrou a perder com um golo de Tormena ao minuto 9, mas a sua equipa soube dar a volta ao marcador.

O empate chegou ao minuto 22. Na sequência de um pontapé de canto, Marega aparece no primeiro poste e cabeceia para o fundo da baliza. A primeira parte terminou com o marcador a assinalar um golo para cada equipa.

Aos 57 minutos, Marega recebe a bola dentro da área, passa a Soares e o brasileiro coloca os azuis e brancos na frente do marcador. Os jogadores do Portimonense pediram fora-de-jogo no entanto tudo foi legar no lance.

Um minuto depois, numa jogada de contra ataque, Brahimi aparece na frontal da área e remata para o 3-1.

A superioridade da equipa da casa foi consomada com o último golo. Novamente num canto, a bola sobra para Marega que bisa na partida e coloca o resultado no 4-1 final.

Com este resultado o FC Porto mantém a liderança do campeonato e aguarda pelos resultados nos rivais enquanto prepara o jogo da próxima terça-feira na Turquia, frente ao Galatasaray.