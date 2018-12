O fim de semana dos 3 grandes

O primeiro a entrar em campo vai ser o líder do campeonato. Os dragões viajam até à Região Autónoma dos Açores para defrontar o Santa Clara já este sábado, 16 anos depois da última partida no arquipélago.

Para Ponta Delgada, Sérgio Conceição, leva 22 jogadores. No continente ficaram Aboubakar, por lesão, Bazoer, João Pedro, Chidozie, Marius e Bruno Costa.

Os portistas defrontam assim os encarnados de São Miguel na condição de líder, com 30 pontos, enquanto que o adversário é nono com 17.

O Santa Clara já soma três derrotas seguidas na Liga NOS e os azuis e brancos entram com 12 partidas ganhas em todas as competições em que está.

O jogo está marcado para este sábado, no Estádio de S.Miguel, às 19:30 (hora dos Açores), sendo que no Continente é transmitido às 20:30.

Nos jogos de domingo, o primeiro a entrar em campo, vai ser a equipa da Luz. Os lisboetas também viajaram até às ilhas, mas para o Arquipélago da Madeira, para defrontar o Marítimo.

Rui Vitória já sabe de antemão que não vai poder contar com Rafa para a deslocação. O avançado fez uma rotura muscular na coxa esquerda no último jogo do clube da Liga dos Campeões e não vai poder ser opção para o técnico. A alternativa deve passar por Cervi ou João Félix.

A equipa encarnada vem de uma vitória na Champions na passada quarta-feira frente ao AEK e os insulares de um empate, frente ao Feirense, desde que o novo treinador, Petit, subiu aos comandos da equipa.

O 4º e o 13º classificados defrontam-se este domingo, às 17:30, no Estádio dos Barreiros.

O último dos três grandes a entrar em campo vai ser o Sporting. Os leões também vão defrontar uma equipa insular, mas em casa. Estes recebem o Nacional da Madeira.

Os verdes e brancos têm como baixas Freddy Montero, que se lesionou no jogo desta quinta-feira para a Liga Europa, Wendel, Raphinha e Battaglia, estes três últimos continuam em recuperação e Montero ainda vai ser avaliado com "exames de diagnóstico complementares", segundo avançam em comunicado oficial.

Já do lado de Costinha, o técnico poderá não contar com Tissone e Arabidze, pois ainda estão a recuperar de lesão. Os insulares irão viajar para Lisboa este sábado e só depois se poderá confirmar quem embarca no avião ou não.

A partida entre Sporting e Marítimo está marcada também para este domingo, às 20:30, no Estádio de Alvalade.