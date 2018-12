Serviços mínimos

Os encarnados chegavam à Madeira com 4 vitórias nos últimos 4 jogos e procurava os 3 pontos para não deixar os rivais escapar na liderança da Liga. Zivkovic surgiu no onze inicial no lugar do lesionado Rafa.

O jogo teve pouca história. A equipa de Rui Vitória, como favorita, tomou conta da iniciativa de jogo mas não foi capaz de criar oportunidades de perigo ao longo dos 90 minutos. Acabou por chegar ao golo antes do intervalo com um penalti convertido por Jonas.

O Marítimo fez os possíveis para chegar ao empate mas o jogo acabou por se transformar numa batalha no meio campo sem oportunidades de golo. A partida terminou com o Benfica acabou a tentar segurar a vantagem.

Com esta vitória, as águias seguem na luta pelo título a um ponto do SC Braga e a três do FC Porto. Na próxima jornada os encarnados recebem a equipa minhota.