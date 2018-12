FC Porto bate Santa Clara nos Açores

Na noite deste sábado, o FC Porto venceu, por 2-1, na visita ao terreno do Santa Clara, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Nesta partida, válida pela 13ª jornada da Liga NOS, até foram os insulares a adiantarem-se no marcador, com um golo de Zé Manuel, à passagem do minuto 38.

Os dragões, no entanto, conseguiram reagir e dar a volta ao resultado, graças aos remates certeiros de Tiquinho Soares, nos instantes finais da primeira parte (45'+1), e de Moussa Marega, já no segundo tempo (56').

Com mais este triunfo - o 13º consecutivo em toda a temporada, a turma de Sérgio Conceição segue firme na liderança do campeonato português, com 33 pontos conquistados. Já o Santa Clara, com 17 pontos, caiu para o 10º posto da classificação.